Конте ждал увольнения Сульшера из «Манчестер Юнайтед», прежде чем возглавить «Тоттенхэм»
Итальянский тренер Антонио Конте до последнего момента ждал, что руководство «Манчестер Юнайтед» отправит в отставку главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, прежде чем принять предложение «Тоттенхэма», сообщает в Twitter журналист Роберто Готта.
Ранее СМИ сообщали, что «МЮ» может уволить Сульшера после поражения от «Ливерпуля» в чемпионате Англии со счетом 0:5 и рассматривает кандидатуру Конте.
2 ноября итальянский специалист был назначен главным тренером «Тоттенхэма».
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