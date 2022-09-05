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5 сентября, 13:26

Диего Коста пройдет медобследование для перехода в «Вулверхэмптон»

Мария Гусева
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Нападающий Диего Коста 6 сентября пройдет медицинское обследование для перехода в «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.

Английский клуб рассматривает вариант подписания 33-летнего испанца из-за травмы нападающего Саши Калайджича.

Последним клубом форварда был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года. Он не появлялся на поле в официальных матчах команды с декабря 2021 года.

Ранее Коста играл за мадридский «Атлетико», «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».

Диего Коста
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
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2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

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