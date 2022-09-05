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5 сентября, 09:36

Семья Глейзеров готова продать «МЮ» за 3,75 миллиарда фунтов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Семья американских миллиардеров Глейзеров назначила цену, за которую готова продать «Манчестер Юнайтед».

По данным Daily Mail, Глейзеры согласятся продать «МЮ» за 3,75 миллиарда фунтов (4, 35 миллиарда евро), если поступит подходящее предложение.

Сообщается, что пока неясно, устроит ли такая цена самого богатого человека Великобритании и сторонника «Юнайтед» Джима Рэтклиффа, который недавно хотел приобретси долю в клубе. Однако сумма может заинтересовать суверенный инвестиционный фонд из Дубая.

В августе 2022 года информировалось, что семья Глейзеров может продать миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость клуба оценивается в 5 миллиардов фунтов.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11179299/Glazers-set-3-75BILLION-price-tag-Man-United-tempt-Dubai.html
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 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
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 Челси 6 3 1 2 8-9 10
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 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
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