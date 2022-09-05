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5 сентября, 14:22

«Челси» объявил о продлении контракта с защитником Джеймсом

Мария Гусева
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«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Рисом Джеймсом. Срок нового соглашения с 22-летним англичанином рассчитан до 2027 года.

Джеймс является воспитанником «Челси». В составе синих он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА-2020/21, обладателем Суперкубка УЕФА 2021 и победителем клубного чемпионата мира 2021.

В этом сезоне защитник сыграл в 5 матчах АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/new-long-term-deal-for-james?utm_source=tw&utm_medium=orgsoc&utm_campaign=none
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 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
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 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
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 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
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 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
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 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
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 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
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Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
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 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
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Фулхэм

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Тоттенхэм Хотспур

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Арсенал

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