«Ливерпулю» интересен защитник «Торино» Бремер
«Ливерпулю» интересен защитник «Торино» Глейсон Бремер, сообщает Goal.
По данным источника, 25-летний футболист, вероятно, покинет итальянский клуб летом. В данный момент лидером в борьбе за бразильца является «Интер». Бремера оценивают в 25 миллионов евро.
Контракт защитника с «Торино» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне Бремер провел 28 матчей в чемпионате Италии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
6
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
7
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|
18
|Бернли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|
19
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|9.04
|14:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|9.04
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|9.04
|17:00
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|9.04
|17:00
|
Уотфорд – Лидс
|- : -
|9.04
|19:30
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|10.04
|16:00
|
Норвич – Бернли
|- : -
|10.04
|18:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
Новости