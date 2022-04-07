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Сегодня, 19:14

«Ливерпулю» интересен защитник «Торино» Бремер

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпулю» интересен защитник «Торино» Глейсон Бремер, сообщает Goal.

По данным источника, 25-летний футболист, вероятно, покинет итальянский клуб летом. В данный момент лидером в борьбе за бразильца является «Интер». Бремера оценивают в 25 миллионов евро.

Контракт защитника с «Торино» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Бремер провел 28 матчей в чемпионате Италии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.goal.com/en/news/liverpool-interested-in-eur25m-rated-gleison-bremer-but-inter-in-/blt9c992197684c211d
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10.04 16:00
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Диогу Жота

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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Эзри Конса

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Астон Вилла

 24 1 4
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