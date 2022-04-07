«Ливерпулю» интересен защитник «Торино» Бремер

«Ливерпулю» интересен защитник «Торино» Глейсон Бремер, сообщает Goal.

По данным источника, 25-летний футболист, вероятно, покинет итальянский клуб летом. В данный момент лидером в борьбе за бразильца является «Интер». Бремера оценивают в 25 миллионов евро.

Контракт защитника с «Торино» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Бремер провел 28 матчей в чемпионате Италии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.