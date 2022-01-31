Дембеле отказался переходить в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не намерен переходить в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний француз не хочет стать частью трансфера форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского клуба в каталонский.

«Барселона» старается найти решение, чтобы подписать Обамеянга. Форвард уже в Барселоне, но для сделки нужно, чтобы кто-то покинул клуб, а он согласился на значительное сокращение зарплаты.

Ранее сообщалось, что Дембеле вернулся в Испанию из Франции после неудачных переговоров с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».