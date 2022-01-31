«Эвертон» договорился о трансфере Делл Алли

«Эвертон» договорился о трансфере полузащитника «Тоттенхэма» Делл Алли. Игрок подпишет контракт после прохождения медосбледования, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Алли перешел в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провел в общей сложности 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу.

В нынешнем сезоне Алли стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах. Контракт 25-летнего английского полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.