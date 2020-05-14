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Деле Алли ограбили в собственном доме

00:43
Деле Алли. Фото Instagram
Деле Алли. Фото Instagram
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Полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли ограбили ночью 12 мая. Как сообщает The Sun, инцидент произошел в 0:30 по местному времени. Двое вооруженных ножами ворвались в дом футболиста, когда тот играл в бильярд со своей девушкой и приятелями.

Грабители ударили Алли и его приятеля. Они забрали дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet, а также — ювелирные изделия девушки футболиста.

Полиция завела уголовное дело по факту преступления. Подозреваемые пока не задержаны.

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