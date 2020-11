Де Брейне ведет переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

«Я счастлив в Манчестере! Мы постепенно ведем переговоры — пока сильно не продвинулись. Но когда хочешь остаться, это не так уж и сложно», — приводит слова де Брейне журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Here We Go Podcast.

29-летний бельгиец выступает за «Ман Сити» с 2015 года. Текущий контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал 7 результативных передач.