Нападающий загребского «Динамо» Оршич прошел медосмотр для перехода в «Саутгемптон»

Нападающий сборной Хорватии и загребского «Динамо» Мислав Оршич продолжит карьеру в «Саутгемптоне», сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, 30-летний хорват уже находится в Англии и прошел медосмотр для завершения перехода. Ожидается, что «святые» заплатят за футболиста около 8 миллионов фунтов.

В сезоне-2022/23 Оршич забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Также он стал бронзовым призером ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.