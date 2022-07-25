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Сегодня, 12:48

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Зальцбурга» Шешко

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» присоединился к списку команд, интересующихся нападающим «Зальцбурга» Беньямином Шешко.

Как сообщает Daily Mail, австрийский клуб не хочет продавать 19-летнего игрока этим летом менее чем за 55 миллионов фунтов стерлингов.

Среди клубов, заинтересованных в форварде, значатся «Ньюкасл», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне Шешко забил 10 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость словенского футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11044609/Manchester-United-join-race-55m-rated-Red-Bull-Salzburg-striker-Benjamin-Sesko.html
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