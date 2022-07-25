«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Зальцбурга» Шешко

«Манчестер Юнайтед» присоединился к списку команд, интересующихся нападающим «Зальцбурга» Беньямином Шешко.

Как сообщает Daily Mail, австрийский клуб не хочет продавать 19-летнего игрока этим летом менее чем за 55 миллионов фунтов стерлингов.

Среди клубов, заинтересованных в форварде, значатся «Ньюкасл», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне Шешко забил 10 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость словенского футболиста в 10 миллионов евро.