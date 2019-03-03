Давид Сильва вышел на 8-е место по голевым передачам за всю историю АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва отдал результативную передачу в матче чемпионата Англии с "Борнмутом" (1:0).
Этот пас стал для него 80-м в премьер-лиге, что позволило испанцу сравняться по этому показателю с Дэвидом Бекхэмом, сообщает Goal.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Райан Гиггз – 162
2. Сеск Фабрегас – 111
3. Уэйн Руни – 103
4. Фрэнк Лэмпард – 102
5. Деннис Бергкамп – 94
6. Стивен Джеррард – 92
7. Джеймс Милнер – 82
8. Давид Сильва – 80
8. Дэвид Бекхэм – 80
10. Тедди Шерингем – 76
В этом сезоне Сильва провел за "горожан" 36 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач.
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