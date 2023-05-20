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Невеш недоволен количеством добавленного времени в матче с «Эвертоном»: «Мы не чемпионат мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Команда пропустила гол на 90+9-й минуте.

«Мы хотели выиграть игру. Мы знали, что они будут рисковать — они борются за свое место в АПЛ. Единственное, что про что я могу сказать, это про девять минут добавленного времени. Я спросил судью, почему. Он сказал, что их попросили играть точное время. Я не знаю, почему они не делали этого весь сезон. Если вы хотите этого, то должны делать это весь сезон, а не только в последних двух матчах.

У нас были игры, в которых они давали всего четыре или пять минут. Они говорили, что мы — АПЛ, а не чемпионат мира. Теперь они пытаются стать чемпионатом мира», — приводит слова Невеша ВВС.

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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 36 19 12 5 67-32 69
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 35 17 7 11 67-49 58
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
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 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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