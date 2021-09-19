Давид де Хеа об отраженном пенальти: «Это было немного странно»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился впечатлениями после матча пятого тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1). В концовке он отразил пенальти в исполнении Марка Нобла.
«Все это было немного сумасшедшим, — цитирует игрока ВВС. — Я увидел Деклана Райса с мячом, а потом я увидел, что с мячом уже Марк Нобл. Это было немного странно. Он специалист в команде, но я сделал сэйв, и мы заработали три очка. Как только я увидел, что мяч попал в руку Люку Шоу, я все время думал о пенальти».
Де Хеа отбил первый пенальти с 2016 года после 40 пропущенных ударов.
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