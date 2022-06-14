Дарвин Нуньес прибыл на базу «Ливерпуля» для подписания контракта с клубом

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес прибыл на базу «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

22-летний уругваец приехал для того, чтобы подписать контракт с английским клубом.

Вчера, 13 июня, «Бенфика» объявила о продаже Нуньеса в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов евро при определенных условиях.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику». Ожидается, что форвард подпишет контракт с «Ливерпулем» до лета 2028 года.