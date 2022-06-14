Экс-защитник «Манчестер Сити» Компани стал тренером «Бернли»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани назначен главным тренером «Бернли». Об этом сообщается на сайте английского клуба 14 июня.

«Бернли» — английский клуб с историей, и для меня большая честь стать главным тренером этой команды. Я с нетерпением жду возможности поработать с игроками", — приводит слова Компани пресс-служба «Бернли».

По итогу прошлого сезона «Бернли» вылетел из АПЛ в чемпионшип. В апреле 2022-го с поста главного тренера команды был уволен Шон Дайч.

25 мая 36-летний Компани ушел из «Андерлехта», который он тренировал.