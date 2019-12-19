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Данкан Фергюсон продолжит тренировать «Эвертон» до матча с «Арсеналом»

19:37
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И. о. главного тренера «Эвертона» Данкан Фергюсон останется на своем посту как минимум до матча чемпионата Англии с «Арсеналом», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее сообщалось, что его сменит Карло Анчелотти.

До этого с поста главного тренера «ирисок» был уволен Марку Силва. Анчелотти покинул «Наполи», его сменил Дженнаро Гаттузо.

Матч «Эвертон» — «Арсенал» состоится 21 декабря и начнется в 15.30 по московскому времени.

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