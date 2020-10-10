Daily Mail: Езил назвал условие «Арсеналу» для расторжения контракта
Полузащитник «Арсенала» Месут Езил назвал руководству клуба условие, при котором согласится на досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail. Футболист хочет получить 13 миллионов фунтов стерлингов, которые полагаются ему за последний сезон по контракту.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» пытается расстаться с Езилом. Однако «канониры» не хотят платить немцу его зарплату в полном объеме.
Езил по-прежнему не играет за «Арсенал». В последний раз 31-летний хавбек выходил на поле еще в марте.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.