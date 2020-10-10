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Daily Mail: Езил назвал условие «Арсеналу» для расторжения контракта

09:42
Месут Езил. Фото AFP
Месут Езил. Фото AFP
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил назвал руководству клуба условие, при котором согласится на досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail. Футболист хочет получить 13 миллионов фунтов стерлингов, которые полагаются ему за последний сезон по контракту.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» пытается расстаться с Езилом. Однако «канониры» не хотят платить немцу его зарплату в полном объеме.

Езил по-прежнему не играет за «Арсенал». В последний раз 31-летний хавбек выходил на поле еще в марте.

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