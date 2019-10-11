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Четверо граждан Таджикистана напали на чемпиона мира по карате

16:16
Зачинщики драки. Фото Telegram-канал «Мутко против»
Зачинщики драки. Фото Telegram-канал «Мутко против»

В Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана напали на многократного чемпиона мира по карате Дениса Кухарева, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Кухарев вместе со своим другом Алексеем Коковиным приехали в Екатеринбург, чтобы провести мастер-класс для учеников местных спортивных школ. Уже после занятий молодые люди зашли в метро, где у них завязался конфликт с четырьмя мужчинами. По словам Алексея, нападавшие были очень агрессивными.

Между мужчинами произошла драка, которая вскоре была предотвращена сотрудниками полиции. Одному из нападавших потребовалась помощь врачей.

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