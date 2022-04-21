Чемпион мира по карате избил зрителя на соревнованиях под Москвой

Скандальный инцидент произошел на Всероссийском фестивале «Кубок КВФ». Спортивное соревнование по одной из разновидностей карате «киокушинкай» проходило в доме отдыха в селе Ершово Одинцовского района Подмосковья, сообщает «Комсомольская правда».

В числе зрителей на мероприятии оказался 51-летний Василий Иванов (имя изменено — прим. «СЭ»), в прошлом детский тренер по карате.

Житель Подмосковья заявил в полицию, что повздорил с абсолютным чемпионом мира по каратэ Тариелом Николеишвили и сэнсеем Кареном Гядукяном.

По словам мужчины, когда чемпионы заломали ему руки за спину и обездвижили, к ним подбежал 18-летний сын Карена Гадукяна и сильно ударил Василия коленом в голову. Все это происходило рядом с татами прямо на глазах у перепуганных детей и подростков, их родителей и тренеров.

После этого избиение «переместилось» на улицу. Спортсмены еще несколько раз ударили мужчину, после чего ушли.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативникам предстоит опросить всех участников конфликта, а также свидетелей из числа других спортсменов и зрителей.