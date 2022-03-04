Европейская федерация карате лишила Россию права на проведение чемпионата Европы в 2023 году
Россию лишили права на проведение чемпионата Европы по карате 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской федерации карате.
Решение было принято в связи с ситуацией на Украине.
В данный момент организация работает над поиском нового места для проведения турнира.
Изначально планировалось, что чемпионат Европы по карате-2023 пройдет в России в мае.
Источник: https://tass.ru/sport/13961269
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