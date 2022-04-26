Иранский каратист пожаловался на запрет соревноваться с израильтянами

Олимпийский чемпион по карате в составе сборной Ирана Саджад Ганджзаде раскритиковал в соцсетях руководство своей страны за запрет участвовать в поединках со спортсменами из Израиля.

Это пожелание существует неофициально, однако в единоборствах и фехтовании иранцы регулярно снимаются с соревнований, если у них возникает необходимость напрямую соперничать с израильтянами. В дзюдо такая практика уже привела к четырехлетней дисквалификации сборной Ирана.

Некоторые иранские спортсмены, не согласные с такими политическими требованиями, перебрались в сборные других стран. Так, дзюдоист Саид Моллаеи теперь выступает за Монголию, а борец греко-римского стиля Али Арсалан — за Сербию. Скорее всего, проблемы после критической публикации в соцсетях будут и у каратиста Саджада Ганджзаде.