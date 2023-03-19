Единоборства
Каратэ
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Главная
Единоборства / ММА
Каратэ

19 марта, 13:40

Шесть российских каратистов выступят на Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по каратэ Исламутдин Эльдарушев сообщил, что шесть ведущих российских каратистов примут участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

«В Венесуэлу полетят шесть спортсменов, два тренера и один судья. В состав сборной вошли Евгений Плахутин (весовая категория до 60 кг), Данил Михайличенко (до 67 кг), Константин Коковуров (до 87 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анна Родина (до 61 кг) и Александра Мешкова (до 68 кг). Мы приняли решение отправить на соревнования лидеров национальной команды», — приводит ТАСС слова Эльдарушева.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле. Ожидается, что в них примут участие порядка 3,5 тысяч спортсменов из 11 стран.

Источник: https://tass.ru/sport/17308849
2
1
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный секретарь Федерации киокушин России Увицкий погиб в зоне СВО
Новости
RSS RSS
Все новости