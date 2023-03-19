Шесть российских каратистов выступят на Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле

Главный тренер сборной России по каратэ Исламутдин Эльдарушев сообщил, что шесть ведущих российских каратистов примут участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

«В Венесуэлу полетят шесть спортсменов, два тренера и один судья. В состав сборной вошли Евгений Плахутин (весовая категория до 60 кг), Данил Михайличенко (до 67 кг), Константин Коковуров (до 87 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анна Родина (до 61 кг) и Александра Мешкова (до 68 кг). Мы приняли решение отправить на соревнования лидеров национальной команды», — приводит ТАСС слова Эльдарушева.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле. Ожидается, что в них примут участие порядка 3,5 тысяч спортсменов из 11 стран.