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Сегодня, 21:26

Всемирная федерация карате отстранила российских спортсменов от международных турниров

Анна Горшкова
Корреспондент

Всемирная федерация карате (WKF) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WKF, данное решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Ранее, 4 марта, европейская федерация карате лишила Россию права на проведение чемпионата Европы в 2023 году.

Источник: https://tass.ru/sport/14016483
МОК
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