Всемирная федерация карате отстранила российских спортсменов от международных турниров
Всемирная федерация карате (WKF) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WKF, данное решение будет действовать до дальнейшего уведомления.
Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
Ранее, 4 марта, европейская федерация карате лишила Россию права на проведение чемпионата Европы в 2023 году.
Источник: https://tass.ru/sport/14016483
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