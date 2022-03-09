Всемирная федерация карате отстранила российских спортсменов от международных турниров

Всемирная федерация карате (WKF) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WKF, данное решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Ранее, 4 марта, европейская федерация карате лишила Россию права на проведение чемпионата Европы в 2023 году.