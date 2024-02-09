Умер президент федерации каратэ Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело

Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга сообщила о смерти президента организации Виталия Конева.

«С глубокой скорбью и сожалением мы сообщаем о трагической потере. Не стало президента Спортивной Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Николаевича Конева», — говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсетях.

СУ СК РФ по Ленинградской области сообщил, что тело Конева было обнаружено на территории полигона «Невский» около мишеней для стрельбы с пулевым ранением головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и проводятся следственные действия.

Конев возглавлял федерацию каратэ Санкт-Петербурга с 2013 года. Также он был главным тренером Федерации практической стрельбы.

57-летний Конев являлся мастером спорта по каратэ, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России и бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе.