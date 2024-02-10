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10 февраля, 16:45

Прощание с главой федерации каратэ Санкт-Петербурга пройдет 11 февраля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, когда пройдет прощание с президентом спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталием Коневым, который погиб 7 февраля.

Виталий Конев. Президента федерации карате нашли мертвым на полигоне. При вскрытии в голове обнаружили пулю

«11 февраля прощаемся с безвременно ушедшим Виталием Николаевичем Коневым. Отпевание состоится в 13:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2», — говорится в заявлении стрелкового клуба «Невский».

Сообщается, что церемония прощания пройдет на Аллее героев на Кладбище памяти жертв девятого января и начнется примерно в 15:00 по московскому времени. Также состоится поминальная трапеза, а между адресами будет организован трансфер.

Первой о смерти 57-летнего Конева сообщила федерация карате Санкт-Петербурга. Тело главы организации с огнестрельным ранением головы нашли на территории полигона «Невский». Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

По информации Telegram-канала Baza, Конев мог быть убит «шальной» пулей из автомата Калашникова с соседнего военного полигона, который отделен от стрелкового клуба лишь периметром безопасности.

Конев возглавлял федерацию каратэ Санкт-Петербурга с 2013 года. В клубе «Невский» он работал тренером по стрельбе. Также специалист являлся мастером спорта по каратэ и по практической стрельбе.

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