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Сегодня, 14:20

Чемпионат Англии: расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Стадион «Энфилд».
Фото Reuters

«СЭ» публикует информацию о расписании матчей чемпионата Англии по футболу в новогодние праздники с 26 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Время начала игр — московское.

Следить за ключевыми событиями матчей АПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», который тренирует испанский специалист Хосеп Гвардиола с лета 2016 года.

Расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024 с 26 декабря по 7 января

26 декабря, вторник

  • 15:30. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
  • 18:00. «Борнмут» — «Фулхэм»
  • 18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»
  • 20:30. «Бернли» — «Ливерпуль»
  • 23:00. «МЮ» — «Астон Вилла»

27 декабря, среда

  • 22:30. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
  • 22:30. «Челси» — «Кристал Пэлас»
  • 23:15. «Эвертон» — «Манчестер Сити»

28 декабря, четверг

  • 22:30. «Брайтон» — «Тоттенхэм»
  • 23:15. «Арсенал» — «Вест Хэм»

30 декабря, суббота

  • 15:30. «Лутон Таун» — «Челси»
  • 18:00. «Астон Вилла» — «Бернли»
  • 18:00. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»
  • 18:00. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
  • 18:00. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
  • 20:30. «Ноттингем Форест» — «МЮ»

31 декабря, воскресенье

  • 17:00. «Фулхэм» — «Арсенал»
  • 17:00. «Тоттенхэм» — «Борнмут»

1 января, понедельник

  • 23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

2 января, вторник

  • 22:30. «Вест Хэм» — «Брайтон»

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей английского футбола.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 - : -
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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