Чемпионат Англии: расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024

«СЭ» публикует информацию о расписании матчей чемпионата Англии по футболу в новогодние праздники с 26 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Время начала игр — московское.

Следить за ключевыми событиями матчей АПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», который тренирует испанский специалист Хосеп Гвардиола с лета 2016 года.

Расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024 с 26 декабря по 7 января

26 декабря, вторник

15:30. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»

18:00. «Борнмут» — «Фулхэм»

18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»

20:30. «Бернли» — «Ливерпуль»

23:00. «МЮ» — «Астон Вилла»

27 декабря, среда

22:30. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

22:30. «Челси» — «Кристал Пэлас»

23:15. «Эвертон» — «Манчестер Сити»

28 декабря, четверг

22:30. «Брайтон» — «Тоттенхэм»

23:15. «Арсенал» — «Вест Хэм»

30 декабря, суббота

15:30. «Лутон Таун» — «Челси»

18:00. «Астон Вилла» — «Бернли»

18:00. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»

18:00. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

18:00. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

20:30. «Ноттингем Форест» — «МЮ»

31 декабря, воскресенье

17:00. «Фулхэм» — «Арсенал»

17:00. «Тоттенхэм» — «Борнмут»

1 января, понедельник

23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

2 января, вторник

22:30. «Вест Хэм» — «Брайтон»

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей английского футбола.

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