Чемпионат Англии: расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024
«СЭ» публикует информацию о расписании матчей чемпионата Англии по футболу в новогодние праздники с 26 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Время начала игр — московское.
Следить за ключевыми событиями матчей АПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», который тренирует испанский специалист Хосеп Гвардиола с лета 2016 года.
Расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024 с 26 декабря по 7 января
26 декабря, вторник
- 15:30. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
- 18:00. «Борнмут» — «Фулхэм»
- 18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»
- 20:30. «Бернли» — «Ливерпуль»
- 23:00. «МЮ» — «Астон Вилла»
27 декабря, среда
- 22:30. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
- 22:30. «Челси» — «Кристал Пэлас»
- 23:15. «Эвертон» — «Манчестер Сити»
28 декабря, четверг
- 22:30. «Брайтон» — «Тоттенхэм»
- 23:15. «Арсенал» — «Вест Хэм»
30 декабря, суббота
- 15:30. «Лутон Таун» — «Челси»
- 18:00. «Астон Вилла» — «Бернли»
- 18:00. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»
- 18:00. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
- 18:00. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
- 20:30. «Ноттингем Форест» — «МЮ»
31 декабря, воскресенье
- 17:00. «Фулхэм» — «Арсенал»
- 17:00. «Тоттенхэм» — «Борнмут»
1 января, понедельник
- 23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
2 января, вторник
- 22:30. «Вест Хэм» — «Брайтон»
«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей английского футбола.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
2
|Ливерпуль
|18
|11
|6
|1
|37-16
|39
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
11
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
12
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
13
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|- : -
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6