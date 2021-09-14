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Таунсенд о победе над «Бернли»: «Мне нравится забивать хорошие голы, но я работаю и над некрасивыми»

00:19
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Полузащитник «Эвертона» Андрос Таунсенд подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:1). Хавбек забил второй гол команды.

«Здорово иметь фанатов на стадионе и слышать их в полный голос. Время от времени мне нравится забивать хорошие голы, но я работаю и над некрасивыми. В первом тайме мы не приближались к штрафной к «Бернли», не поддерживали Ричарлисона, но исправили это. Калверт-Льюин — это большая потеря, но у нас есть игроки, которые могут подойти на поле. «Эвертон» прошлый сезон также отлично начал, но проиграл гонку. Мы терпели неудачи в каждой игре, но нашли способ выйти из этого. Это нам очень пригодится до конца сезона», — приводит слова Таунсенда BBC Sport.

«Эвертон» набрал 10 очков и занимает четвертое место. У «Бернли» одно очко и 18-я позиция.

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Сергей Разин все материалы автора

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