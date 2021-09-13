«Эвертон» обыграл «Бернли»

«Эвертон» выиграл у «Бернли» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

В составе «ирисок» отличились Майкл Кин, Эндрос Таунсенд и Демарэй Грэй. У гостей забил Бен Ми.

«Эвертон» набрал 10 очков и занимает четвертое место. У «Бернли» одно очко и 18-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Эвертон» — «Бернли» — 3:1 (0:0)

Голы: Ми, 53 (0:1). Кин, 60 (1:1). Таунсенд, 65 (2:1). Грэй, 66 (3:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Годфри (Андре Гомеш, 62), Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Ивоби, 87), Ришарлисон (Рондон, 81).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 86), Гвюдмундссон (Леннон, 76), Барнс (Выдра, 76), Макнейл.

Предупреждения: Браунхил, 47. Таунсенд, 53.

Судья: Марринер.

13 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».