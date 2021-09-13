Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» обыграл «Бернли»

13 сентября 2021, 23:54
Теги:

«Эвертон» выиграл у «Бернли» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

В составе «ирисок» отличились Майкл Кин, Эндрос Таунсенд и Демарэй Грэй. У гостей забил Бен Ми.

«Эвертон» набрал 10 очков и занимает четвертое место. У «Бернли» одно очко и 18-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Эвертон» — «Бернли» — 3:1 (0:0)

Голы: Ми, 53 (0:1). Кин, 60 (1:1). Таунсенд, 65 (2:1). Грэй, 66 (3:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Годфри (Андре Гомеш, 62), Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Ивоби, 87), Ришарлисон (Рондон, 81).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 86), Гвюдмундссон (Леннон, 76), Барнс (Выдра, 76), Макнейл.

Предупреждения: Браунхил, 47. Таунсенд, 53.

Судья: Марринер.

13 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
Химия и смерть: отравление на Совхозной улице могло быть не случайным
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Американский генерал признал превосходство ядерной триады России
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд