Роналду обошел Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

Один из мячей хозяев забил Криштиану Роналду. Для 36-летнего португальца это 92-й гол в АПЛ. По этому показателю форвард опередил бывшего одноклубника и экс-тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера (91).

В текущем сезоне Роналду провел 20 матчей за «МЮ», в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.