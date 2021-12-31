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Роналду обошел Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

01:35
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«Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

Один из мячей хозяев забил Криштиану Роналду. Для 36-летнего португальца это 92-й гол в АПЛ. По этому показателю форвард опередил бывшего одноклубника и экс-тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера (91).

В текущем сезоне Роналду провел 20 матчей за «МЮ», в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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