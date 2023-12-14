«Челси» зимой может продать сразу трех футболистов

«Челси» в зимнее трансферное окно могут покинуть три игрока, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Это необходимо для увеличения собственного трансферного бюджета.

Также сообщатся, что вся сумма с продажи Галлахера будет записана в финансовом отчете как прибыль, так как 23-летний игрок является воспитанником «Челси». Это может положительно повлиять на соблюдение клубом финансового фэйр-плей.

Дисаси в текущем сезоне сыграл за «Челси» 17 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Кукурелья провел за клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями. На счету Галлахера 18 игры и 3 голевые передачи.