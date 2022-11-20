«Челси» заинтересован в подписании Роналду

«Челси» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает журналист TeamTalk Кевин Палмер.

По данным источника, владельцы клуба заинтересованы в приобретении 27-летнего игрока. Мнение главного тренера «Челси» Грэма Поттера по данному вопросу пока не разглашается.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации. Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.