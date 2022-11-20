Тилеманс принял решение покинуть «Лестер» по окончании контракта

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс принял решение покинуть клуб после истечения контракта следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Приоритетом для Тилеманса является поиск нового клуба на условиях свободного трансфера, и в этом вопросе пока нет никаких изменений. Я думаю, что у «Арсенала» был большой шанс подписать его прошлым летом, но они решили применить другую стратегию», — приводит слова Романо Caughtoside.

Ранее появилась информация, что 25-летний бельгиец уже согласовал контракт с лондонским «Арсеналом».

Контракт Тилеманса с «Лестером» заканчивается летом 2023 года и он может уйти бесплатно следующим летом. В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.