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Сегодня, 11:33

Тилеманс принял решение покинуть «Лестер» по окончании контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс принял решение покинуть клуб после истечения контракта следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Приоритетом для Тилеманса является поиск нового клуба на условиях свободного трансфера, и в этом вопросе пока нет никаких изменений. Я думаю, что у «Арсенала» был большой шанс подписать его прошлым летом, но они решили применить другую стратегию», — приводит слова Романо Caughtoside.

Ранее появилась информация, что 25-летний бельгиец уже согласовал контракт с лондонским «Арсеналом».

Контракт Тилеманса с «Лестером» заканчивается летом 2023 года и он может уйти бесплатно следующим летом. В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: Caughtoside

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Юри Тилеманс
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
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 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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Эвертон – Вулверхэмптон
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