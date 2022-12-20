Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Брентфорда» еще в 30 нарушениях регламента о ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни еще в 30 нарушениях регламента о ставках, сообщает Sky Sports.

В ноябре FA обвинила футболиста в 232 нарушениях регламента в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го.

Теперь FA предъявила игроку обвинения еще в 30 нарушениях в период с 14 марта 2017 года по 18 февраля 2019-го. Он должен дать разъяснения по этому вопросу до 4 января.

В 14 матчах нынешнего сезона АПЛ Тоуни забил 10 голов.