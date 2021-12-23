«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
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«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (5:4) в 1/4 финала Кубка английской лиги. В основное время команды сыграли со счетом 3:3. Исход матча решился в серии пенальти.
Отметим, «Ливерпуль» по ходу игры проигрывал — 1:3.
Таким образом, команда Юргена Клоппа вышла в полуфинал турнира, куда сегодня, 23 декабря, также прошли «Челси» и «Тоттенхэм».
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