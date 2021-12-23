«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (5:4) в 1/4 финала Кубка английской лиги. В основное время команды сыграли со счетом 3:3. Исход матча решился в серии пенальти.

Отметим, «Ливерпуль» по ходу игры проигрывал — 1:3.

Таким образом, команда Юргена Клоппа вышла в полуфинал турнира, куда сегодня, 23 декабря, также прошли «Челси» и «Тоттенхэм».