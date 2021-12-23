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«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

01:03
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«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (5:4) в 1/4 финала Кубка английской лиги. В основное время команды сыграли со счетом 3:3. Исход матча решился в серии пенальти.

Отметим, «Ливерпуль» по ходу игры проигрывал — 1:3.

Таким образом, команда Юргена Клоппа вышла в полуфинал турнира, куда сегодня, 23 декабря, также прошли «Челси» и «Тоттенхэм».

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
22 дек, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:3
Лестер
Голы
Варди, 9 (0:1), Варди, 13 (0:2), Окслейд-Чемберлен, 19 (1:2), Мэддисон, 33 (1:3), Диогу Жота, 68 (2:3), Минамино, 90+5 (3:3)
Ливерпуль
Келлехер Гомес Цимикас (Бек, 80 ) Уильямс Брэдли (Конате, 46 ) Куметио (Милнер, 46 ) Хендерсон (Кейта, 59 ) Окслейд-Чемберлен Мортон (Диогу Жота, 46 ) Роберту Фирмину Минамино
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю (Бертранд, 60) Рикарду Перейра (Олбрайтон, 42) Томас Тилеманс Мэддисон Дьюсбери-Холл (Вестергор, 60) Ндиди Сумаре Варди Дака (Ихеаначо, 56)
Предупреждения
Мортон 10  -  Мэддисон 74, Томас 89
Судьи
Мэдли

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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