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Сегодня, 19:07

«Челси» провел переговоры с «Интером» по трансферу Дюмфриса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» провел переговоры с «Интером» о возможном переходе защитника Дензела Дюмфриса, сообщает 90min.

Чтобы заполучить нидерландца, английскому клубу придется заплатить около 40 миллионов евро.

В числе претендентов на 26-летнего игрока сборной Нидерландов также называются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хет-трик Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмтоном»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
4
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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