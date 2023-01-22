«Челси» провел переговоры с «Интером» по трансферу Дюмфриса

«Челси» провел переговоры с «Интером» о возможном переходе защитника Дензела Дюмфриса, сообщает 90min.

Чтобы заполучить нидерландца, английскому клубу придется заплатить около 40 миллионов евро.

В числе претендентов на 26-летнего игрока сборной Нидерландов также называются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.