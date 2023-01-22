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Сегодня, 18:53

Хет-трик Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмтоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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22 января. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 3:0.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Хет-трик оформил нападающий «горожан» Эрлин Холанн. Форвард отличился на 40-й, 50-й (с пенальти) и 54-й минуте.

Всего у норвежца за 19 матчей в лиге 4 хет-трика, что стало новым рекордом АПЛ, никто так быстро не делалал четыре хет-трика в Англии.

Всего нападающий забил 25 голов в этом сезоне. Стоит отметить, что Холанн уже забил больше, чем лучшие бомбардиры нескольких прошлых сезонов.

«Сити» набрал 45 очков и отстает на 2 балла от лидирующего «Арсенала», но у лондонцев два матча в запасе.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
22 янв, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
22 янв, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
0:0
Брентфорд

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Эрлин Холанн
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
4
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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24 часа
3 дня
Неделя

Холанн оформил четвертый хет-трик в 19-м матче в АПЛ и побил рекорд ван Нистелроя
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
4
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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