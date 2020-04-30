«Челси» попросил игроков вернуться из-за границы в расположение клуба

Руководство «Челси» сообщило своим футболистам, которые находятся не в Англии, вернуться в расположение клуба, сообщает ESPN.

Ранее руководство лондонцев разрешило игрокам покинуть страну после объявлении о пандемии коронавируса. Среди покинувших Англию: Виллиан, Маркос Алонсо и Эмерсон. «Челси» рассчитывает, что к 3 марта игроки вернутся в клубе.

Кроме того, всем вернувшимся из других стран придется пройти обязательный 14-дневный карантин.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 256 832 человек. Зафиксировано 230 244 летальных исхода от инфекции, вылечился 1 028 686 человек.

В Великобритании зафиксировано 171 253 заболевших и 26 771 умерших.