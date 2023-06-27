«Челси» планирует приобрести Мартинеса этим летом

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесем, информирует GiveMeSport.

По данным источника, лондонцы планируют приобрести бомбардира этим летом. Мартинес — основной кандидан на это место. «Интер» не хочет расставаться с игроком, но из-за финансовой ситуации клуб может пойти на сделку.

25-летний Мартинес в минувшем сезоне провел за «Интер» 57 матчей, забив 28 голов и отдав 11 голевых. Его трансферная стоимость 85 миллионов евро.