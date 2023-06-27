«Челси» планирует приобрести Мартинеса этим летом
«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесем, информирует GiveMeSport.
По данным источника, лондонцы планируют приобрести бомбардира этим летом. Мартинес — основной кандидан на это место. «Интер» не хочет расставаться с игроком, но из-за финансовой ситуации клуб может пойти на сделку.
25-летний Мартинес в минувшем сезоне провел за «Интер» 57 матчей, забив 28 голов и отдав 11 голевых. Его трансферная стоимость 85 миллионов евро.
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14
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15
|Борнмут
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16
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
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