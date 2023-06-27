«Милан» близок к подписанию хавбека «Челси» Пулишича

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич продолжит карьеру в «Милане», сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, главный тренер синих Маурисио Почеттино не рассчитывает на американца.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы отпустить футболиста в другой клуб за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.