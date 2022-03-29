«Челси» может включиться в борьбу за Дибала

«Челси» раздумывает над тем, чтобы включиться в борьбу за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, чей контракт с туринским клубом истекает по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail.

На данный момент синие не могут покупать игроков из-за наложенных санкций, но как только разрешится ситуация с новым владельцем, клуб сможет возобновить деятельность на трансферном рынке.

Среди других претендентов на Дибалу назывались «Интер», «Барселона» и «ПСЖ». Но сам 28-летний аргентинец склоняется к переходу в «Атлетико».

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В составе «бьянконери» футболист провел 283 матча, забил 113 голов и сделал 48 результативных передач, стал пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта.