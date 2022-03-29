«Ливерпуль» и «Реал» интересуются полузащитником «Порту»

Полузащитник «Порту» Витинья интересен «Ливерпулю» и «Реалу», сообщает Defensa Central.

По данным источника, оба клуба рассматривают возможность летнего приобретения 22-летнего игрока.

Витинья выступал в АПЛ с 2020 по 2021 год на правах аренды в «Вулверхэмптоне».

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Порту» 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.