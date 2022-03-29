«Арсенал» может предложить краткосрочный контракт Ляказетту

«Арсенал» хочет сохранить в составе нападающего Александра Ляказетта. Лондонский клуб готов предложить 30-летнему французу краткосрочное соглашение, сообщает L'Equipe.

«Арсенал» предлагает игроку продлить контракт на один сезона с опцией пролонгации соглашения еще на год. Нынешний договор между сторонам истекает предстоящим летом.

В сезоне-2021/22 Ляказетт забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за «Арсенал».

Ранее появлялась информация, что игрок может вернуться во французский «Лион».