«Челси» может продать Галлахера «Тоттенхэму» или «Вест Хэму»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

По информации источника, в услугах хавбека заинтересованы «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Сам игрок готов покинуть «Челси».

В минувшем сезоне АПЛ 23-летний футболист отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей в 35 матчах.