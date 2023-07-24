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Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов бывший футболист сборной Англии Тревор Фрэнсис скончался на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба «Бирмингема».

Причины экс-футболиста смерти не указываются.

Фрэнсис вошел в историю как первый британский футболист, за которого заплатили 1 миллион фунтов. В 1979 году он перешел за эту сумму в «Ноттингем Форест

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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
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 - : -
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