Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет

Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов бывший футболист сборной Англии Тревор Фрэнсис скончался на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба «Бирмингема».

Причины экс-футболиста смерти не указываются.

Фрэнсис вошел в историю как первый британский футболист, за которого заплатили 1 миллион фунтов. В 1979 году он перешел за эту сумму в «Ноттингем Форест