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Бруну Фернандеш о продлении контракта Маты с «МЮ»: «Придется ждать еще год, чтобы забрать номер «8» себе»

06:26
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пошутил по поводу продления контракта клуба с хавбеком Хуаном Матой.

«Похоже, придется ждать еще год, чтобы забрать номер «8» себе... Поздравляю, брат! Ты заслужил это! Ты — пример и вдохновитель как на поле, так и вне его», — написал у себя в Twitter Фернандеш.

2 июля стало известно, что «Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Матой до конца июня 2022 года. Испанец выступает за «красных дьяволов» под номером «8», Бруну Фернандеш — под номером «18».

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Иван Торопцев все материалы автора

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