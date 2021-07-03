Бруну Фернандеш о продлении контракта Маты с «МЮ»: «Придется ждать еще год, чтобы забрать номер «8» себе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пошутил по поводу продления контракта клуба с хавбеком Хуаном Матой.

«Похоже, придется ждать еще год, чтобы забрать номер «8» себе... Поздравляю, брат! Ты заслужил это! Ты — пример и вдохновитель как на поле, так и вне его», — написал у себя в Twitter Фернандеш.

I guess I'll have to wait for the number 8 another year... ??



Congrats brother!! Well deserved! An example and an inspiration on and off the pitch ? @juanmata8 https://t.co/kziTxCVMIu — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) July 2, 2021

2 июля стало известно, что «Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Матой до конца июня 2022 года. Испанец выступает за «красных дьяволов» под номером «8», Бруну Фернандеш — под номером «18».