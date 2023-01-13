«Челси» может переехать на «Уэмбли» на время реконструкции «Стэмфорд Бридж»
Стадион «Уэмбли» может стать временным домом для «Челси» при реконструкции «Стэмфорд Бридж», сообщает The Guardian.
В прошлом месяце стало известно, что владельцы «Челси» отмели вариант со строительством нового стадиона в другом месте и решили сосредоточиться на реконструкции имеющейся арены.
Полная перестройка «Стэмфорд Бридж» — снос стадиона и строительство на его месте нового — может занять до пяти лет. Только на демонтаж имеющихся конструкций уйдет до 18 месяцев. На этот период «синим» потребуется временное пристанище, которым, вероятно, станет «Уэмбли».
Если же «Челси» решит обновлять свой стадион трибуна за трибуной, продолжая играть на «Стэмфорд Бридж», то процесс может растянуться на 10 лет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|- : -
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|- : -
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2