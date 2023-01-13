«Челси» может переехать на «Уэмбли» на время реконструкции «Стэмфорд Бридж»

Стадион «Уэмбли» может стать временным домом для «Челси» при реконструкции «Стэмфорд Бридж», сообщает The Guardian.

В прошлом месяце стало известно, что владельцы «Челси» отмели вариант со строительством нового стадиона в другом месте и решили сосредоточиться на реконструкции имеющейся арены.

Полная перестройка «Стэмфорд Бридж» — снос стадиона и строительство на его месте нового — может занять до пяти лет. Только на демонтаж имеющихся конструкций уйдет до 18 месяцев. На этот период «синим» потребуется временное пристанище, которым, вероятно, станет «Уэмбли».

Если же «Челси» решит обновлять свой стадион трибуна за трибуной, продолжая играть на «Стэмфорд Бридж», то процесс может растянуться на 10 лет.