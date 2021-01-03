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«Челси» — «Манчестер Сити»: хозяева уступают после первого тайма со счетом 0:3

20:19
3 января. Лондон. «Челси» — «Манчестер Сити». Фото Twitter
3 января. Лондон. «Челси» — «Манчестер Сити». Фото Twitter
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«Челси» принимает на своем поле «Манчестер Сити» в матче 17-го тура чемпионата Англии. После первого тайма лондонцы уступают со счетом 0:3.

25 декабря стало известно, что коронавирус был обнаружен у нападающего «горожан» Габриэла Жезуса и защитника Кайла Уокера. Позже к ним присоединились еще несколько игроков. Через три дня выездной матч «Манчестер Сити» с «Эвертоном» был перенесен из-за случаев коронавируса у гостей.

Челси — Манчестер Сити

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