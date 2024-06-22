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Сегодня, 21:38

«Челси» купил 17-летнего бразильца Эстевана за 61 миллион евро

Алина Савинова
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«Челси» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Палмейраса» Эстевана.

Отмечается, что 17-летний футболист присоединится к лондонской команде летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

По информации СМИ, контракт Эстевана с «Челси» будет рассчитан до 2033 года. Лондонцы с учетом бонусов выплатят 61 миллион евро за игрока.

В этом сезоне полузащитник провел за «Палмейрас» 27 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами. За юношескую сборную Бразилии до 17 лет Эстеван сыграл 5 матчей и забил 3 мяча.

По итогам минувшего сезона «Челси» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка за 38 игр.

Футбол
ФК Палмейрас
ФК Челси
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