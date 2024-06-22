«Челси» купил 17-летнего бразильца Эстевана за 61 миллион евро
«Челси» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Палмейраса» Эстевана.
Отмечается, что 17-летний футболист присоединится к лондонской команде летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.
По информации СМИ, контракт Эстевана с «Челси» будет рассчитан до 2033 года. Лондонцы с учетом бонусов выплатят 61 миллион евро за игрока.
В этом сезоне полузащитник провел за «Палмейрас» 27 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами. За юношескую сборную Бразилии до 17 лет Эстеван сыграл 5 матчей и забил 3 мяча.
По итогам минувшего сезона «Челси» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка за 38 игр.
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|0
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14
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|0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
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16
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17
|Нот. Форест
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|0
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|0
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18
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19
|Ипсвич
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
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|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
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