«Челси» из-за санкций может не завершить сезон

Санкции, наложенные на Романа Абрамовича, могут привести к банкротству «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб уведомил правительство Великобритании, что может не завершить нынешний сезон из-за санкций.

В лондонской команде заявили, что в настоящее время не в состоянии оплачивать услуги достаточного количества персонала, что может привести к закрытию некоторых секторов на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Как считают в «Челси», если нынешние правила сохранятся, клуб не сможет доиграть сезон. Лондонцы надеются, что примененные к клубу ограничения пересмотрят в ближайшие дни. При этом в клубе настаивают, что Абрамович не получит никакой прибыли, если лондонцы смогут продавать билеты на игры.

Условия действующей лицензии, выданной «Челси» после введения санкций, не изменят до матча с «Ньюкаслом» 13 марта, поэтому на игру смогут попасть лишь обладатели абонементов и те, кто купили билеты до 10 марта. Клубные магазины и киоски на матче будут закрыты.